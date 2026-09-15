Жители Ингушетии могут оформить подписку на периодику на первое полугодие 2027 года

Подписаться на газеты и журналы можно во всех почтовых отделениях региона, на сайте и в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

«При оформлении подписки онлайн доступен поиск изданий по наименованию, подписному индексу, тематике, алфавитному порядку и интересам. Процедура занимает всего несколько минут», — подчеркнул собеседник нашего издания.

Кроме того, жители Ингушетии могут оформить благотворительную подписку в рамках акции «Дерево добра». Газеты и журналы можно направить детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым людям, гражданам с инвалидностью, проживающим в домах-интернатах, и другим нуждающимся.

Для участия в данной инициативе необходимо на страницах акции или в почтовых отделениях выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.