Жители Ингушетии могут оформить подписку на периодику на первое полугодие 2027 года

Рабия Цолоева

На территории республике реализуется подписная кампания на первое полугодие 2027 года. Почта России предлагает представителям местного населения оформить подписку почти на 6 тысяч периодических печатных изданий, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального УФПС.

Подписаться на газеты и журналы можно во всех почтовых отделениях региона, на сайте и в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

«При оформлении подписки онлайн доступен поиск изданий по наименованию, подписному индексу, тематике, алфавитному порядку и интересам. Процедура занимает всего несколько минут», — подчеркнул собеседник нашего издания.

Кроме того, жители Ингушетии могут оформить благотворительную подписку в рамках акции «Дерево добра». Газеты и журналы можно направить детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым людям, гражданам с инвалидностью, проживающим в домах-интернатах, и другим нуждающимся.

Для участия в данной инициативе необходимо на страницах акции или в почтовых отделениях выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

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