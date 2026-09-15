В селе Инарки Ингушетии начались работы по строительству спортплощадки 

Объект является частью планомерной работы по укреплению спортивной инфраструктуры района и созданию условий для занятий физкультурой по месту жительства. Особое внимание данному направлению уделяется руководством региона, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета.

Отмечается, что в данное время идет подготовка основания. Территорию отсыпают гравийным материалом, после чего его уплотняют и тщательно утрамбовывают. От качества этого этапа напрямую зависит дальнейшая эксплуатация спортивного объекта. Когда подготовительные работы завершатся, специалисты приступят к следующим этапам обустройства площадки.

Развитие спортивной инфраструктуры имеет большое значение для района: доступные площадки позволяют вовлекать детей, подростков и молодежь в регулярные занятия спортом, формировать культуру здорового образа жизни и создавать условия для проведения состязаний. Администрация Малгобекского муниципального района продолжает реализацию проектов, направленных на улучшение качества жизни населения, говорится в релизе.