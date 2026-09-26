Активисты ОНФ Ингушетии привели в порядок воинское захоронение в Малгобеке

Отмечается, что активисты провели масштабную работу: убрали старые деревья, очистили территорию и привели в надлежащий вид воинское захоронение.

В братской могиле покоятся солдаты, павшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны в ходе Малгобекской оборонительной операции.

Память о героях начинается с уважения к месту, где они нашли свой последний покой, отметили в ОНФ.