Школу на 720 мест в селе Новый Редант Ингушетии строят с опережением графика 

Отмечается, что учебное заведение возводится в рамках региональной программы проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Строительство стало результатом обращений жителей Нового Реданта к руководителю региона на сходе граждан и личном приеме.

В 2023 году глава Малгобекского района Абдул-Хамид Костоев доложил Махмуду-Али Калиматову, что одна из школ в селе признана аварийной, детей перевели в другую на 500 мест, где численность детей составила более 1,2 тыс. человек.

Вопрос строительства школы в Новом Реданте и населенных пунктах Плиево, Нестеровское и Галашки был вынесен на федеральный уровень. Глава республики поручил сенатору Микаилу Илезову проработать поддержку этих проектов в Совете Федерации. В октябре 2025 года сенатор сообщил, что обратился в Минфин России на заседании профильного комитета. При поддержке председателя Верхней палаты парламента Валентины Матвиенко четыре объекта включили в программу строительства.

В Новом Реданте появится трехэтажное здание с подвалом общей площадью более 13 тыс. кв. метров. Школа разместится на участке 3,24 га. Проектом предусмотрены комплексное благоустройство территории и два технологичных лифта. Сегодня общая готовность объекта превышает 30%. Лимиты текущего года в размере более 318 млн рублей подрядчик освоил в полном объеме.

С учетом опережающих темпов Минстрой Ингушетии прорабатывает вопрос выделения опережающего финансирования. Это позволит не снижать скорость работ и уже в текущем году начать часть объемов, изначально запланированных на следующий строительный сезон.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что необходимо сохранить набранный темп, обеспечить опережающее финансирование и не допустить снижения требований к качеству. По его словам, четыре новые школы в Новом Реданте, Плиево, Нестеровском и Галашках дадут сельским территориям республики около 1,6 тыс. дополнительных учебных мест и новые рабочие места, что снизит нагрузку на действующие школы и поможет перейти на односменное обучение.

«Отдельно хочу поблагодарить Валентину Ивановну Матвиенко за поддержку этих проектов. Для республики это конкретный результат совместной работы — четыре школы уже строятся, и жители увидят этот результат. Мы системно работаем над тем, чтобы школы республики переходили на односменное обучение. С 2019 года в Ингушетии в рамках различных программ построено 49 школ и 51 детский сад, создано более 8 тысяч рабочих мест. Будем продолжать эту работу, чтобы дети в каждом населенном пункте учились в современных и комфортных условиях», — написал Глава региона в своем Telegram-канале.