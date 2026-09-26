Фестиваль «Добрый сосед» состоится в столице Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии столицы республики, на праздничных площадках выступят творческие и музыкальные коллективы, пройдут детские спортивные игры, мастер-классы и выставки народных художественных промыслов.

Заявки на участие в конкурсных номинациях принимаются по телефонам: 8 (962) 644 49 98 и 8 (928) 698 38 00.

Отмечается, что организатором мероприятия «История добрососедства» выступает АНО «Музей национального костюма «Курхарс» при поддержке автономной некоммерческой организации «Мой бизнес».