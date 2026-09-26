Фестиваль «Добрый сосед» состоится в столице Ингушетии 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба мэрии Магаса

4 октября в Магасе состоится фестиваль «Дика лоалахо» — «Добрый сосед», приуроченный к Году единства народов России. В программе запланированы конкурсы «Лучший палисадник», «Дом образцового содержания» и «Лучшее комнатное растение». 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии столицы республики, на праздничных площадках выступят творческие и музыкальные коллективы, пройдут детские спортивные игры, мастер-классы и выставки народных художественных промыслов. 

Заявки на участие в конкурсных номинациях принимаются по телефонам: 8 (962) 644 49 98 и 8 (928) 698 38 00. 

Отмечается, что организатором мероприятия «История добрососедства» выступает АНО «Музей национального костюма «Курхарс» при поддержке автономной некоммерческой организации «Мой бизнес».

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