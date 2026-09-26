Совместные тактико-строевые занятия ОФСИН и Росгвардии прошли в Ингушетии

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба ОФСИН по Ингушетии

На базе отдела ФСИН по республике состоялись плановые тактико-строевые учения. К участию привлекались сотрудники уголовно-исполнительной системы и представители регионального управления войск национальной гвардии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе пенитенциарного учреждения. 

Главной задачей маневров стала оценка согласованности работы личного состава с взаимодействующими структурами в условиях чрезвычайных обстоятельств в учреждениях ОФСИН, также проверка алгоритма функционирования системы оповещения по сигналу. 

В шесть утра был дан сигнал общего сбора сотрудников ОФСИН. На этом этапе личный состав продемонстрировал быстроту прибытия к пункту сбора, а дежурная служба четкость действий при получении вводной. 

В практической части участники отработали строевые приемы и упражнения с защитными щитами. Кроме того, был выполнен комплекс мер по пресечению массовых беспорядков в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особый акцент делался на взаимодействии сотрудников ОФСИН и Росгвардии при совместном решении задач по охране правопорядка. 

Учения прошли организованно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, говорится в релизе.

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