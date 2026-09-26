Совместные тактико-строевые занятия ОФСИН и Росгвардии прошли в Ингушетии

Главной задачей маневров стала оценка согласованности работы личного состава с взаимодействующими структурами в условиях чрезвычайных обстоятельств в учреждениях ОФСИН, также проверка алгоритма функционирования системы оповещения по сигналу.

В шесть утра был дан сигнал общего сбора сотрудников ОФСИН. На этом этапе личный состав продемонстрировал быстроту прибытия к пункту сбора, а дежурная служба четкость действий при получении вводной.

В практической части участники отработали строевые приемы и упражнения с защитными щитами. Кроме того, был выполнен комплекс мер по пресечению массовых беспорядков в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особый акцент делался на взаимодействии сотрудников ОФСИН и Росгвардии при совместном решении задач по охране правопорядка.

Учения прошли организованно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, говорится в релизе.