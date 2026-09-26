За взятку в Ингушетии осудят двух иностранцев и бывшего правоохранителя 

По данным следствия, в 2021 году фигуранты передали сотруднику полиции 150 тысяч рублей. За эти деньги они рассчитывали получить помощь в оформлении и выдаче бессрочного вида на жительство в России.

Однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку теперь уже экс-правоохранитель не имел реальных полномочий для выдачи подобного документа, поэтому результат зависел не от него.

В ходе расследования была собрана полная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что параллельно суд рассматривает дело в отношении бывшего сотрудника управления по вопросам миграции регионального МВД. Его обвиняют в мошенничестве и получении взятки.