Житель Ингушетии получил 5 лет колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом 

Судом установлено, что 10 августа 2024 года в Малгобеке осужденный, не имея водительских прав и в нетрезвом виде, управлял ВАЗ-21440. Он не предоставил преимущество машине той же марки, двигавшейся по главной дороге. В результате аварии пассажир первого автомобиля получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, Малгобекский городской суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Дополнительно мужчина лишен права управления транспортными средствами на три года.