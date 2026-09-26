Три человека пострадали при столкновении Lada Granta и Mercedes в Ингушетии 

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в сельском поселении Троицкое Сунженского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по республике.
Авария с участием Lada Granta и Mercedes 210 произошла сегодня днем рядом с АЗС «Роснефть». На место выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда «24-Карабулак» и бригада скорой помощи.
Травмированные на попутном транспорте доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани и Сунженскую ЦРБ.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.