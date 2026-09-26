Глава Ингушетии в Магасе посетил показ сериала «Спецы» про бойцов ФСБ 

Глава региона особо отметил важность огромного опыта, который страна приобрела ценой невероятных потерь. По его словам, недруги так и не смогли достичь своей цели: стравить народы России между собой и постепенно расколоть страну.

По его словам, санкции и другие ограничения заставили россиян лучше взглянуть на свою великую страну, увидеть ее внутренние красоты и понять, что родное долго недооценивали, а чужое переоценивали.

Руководитель субъекта вручил авторам сериала ценные подарки и пожелал всем приятного просмотра.

Режиссер-постановщик и соавтор сценария Александр Черняев и генеральный продюсер «Триикс Медиа» Инесса Юрченко рассказали журналистам, что это первый в России многосерийный художественный фильм о работе спецназа ФСБ России, снятый при сотрудничестве с ЦСН ведомства.

Инесса Юрченко отметила, что больше половины съемок в течение года проходили в живописных горах Ингушетии, которая стала для съемочной группы по-настоящему родной.

На телеэкраны фильм выйдет 18 октября в эфире РЕН ТВ, а 24 сентября первая серия появилась в Wink. Уже в первый день показа рейтинг проекта в онлайн-кинотеатре достиг 9,2. Новый сериал подтвердил статус одного из самых ожидаемых проектов осени.