Алгоритм действий при пожаре отработали в Госуниверситете Ингушетии

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС республики, в тренировке приняли участие руководство, преподаватели, а также студенты вуза. К мероприятию привлекались силы и средства постоянной готовности звена территориальной подсистемы РСЧС РИ Магаса.

В ходе тренировки отрабатывались действия персонала при возникновении пожара, организация эвакуации людей и материальных ценностей, вызов подразделений федеральной противопожарной службы, а также действия при срабатывании автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или возгорания.

Участники отработали навыки предотвращения распространения и локализации условного пожара, а также координации действий до прибытия подразделений пожарной службы.

«По итогам мероприятия поставленные цели достигнуты, участники получили практические навыки организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий пожара», — заключил собеседник.