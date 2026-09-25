Тхэквондист, представляющий Ингушетию, набирает баллы для участия в ОИ в США

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта региона, всё это было подчинено единой задаче — на высоком уровне защищать честь республики и страны на крупнейших мировых соревнованиях.

Итогом такого масштабного пути стали девять наград международного уровня: четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Каждая из этих наград — результат упорных тренировок, постоянных переездов, адаптации к новым условиям, восстановительных процессов и схваток с сильнейшими спортсменами мира в тхэквондо.

Тем не менее, текущий сезон ещё не подошёл к концу. До конца 2026 года Билала ожидают новые турниры, набор рейтинговых очков и последовательные шаги к главной цели — участию в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.