В Сунже Ингушетии ведутся работы по возведению нового мостового перехода

В Сунже продолжается строительство нового мостового перехода. К настоящему времени уже закончен монтаж монолитной системы для пропуска воды. Также отсыпана насыпь и подготовлено основание, на котором будет располагаться будущий мост.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, следующий этап включает в себя выполнение стяжки, после чего специалисты перейдут к укреплению склонов и созданию дорожного полотна. В рамках проекта также запланировано строительство пешеходных дорожек с обеих сторон сооружения.
Когда основные работы будут завершены, установят защитные барьеры и нанесут разметку на проезжую часть.
Отмечается, что перед стартом строительства были проведены все необходимые изыскания: геодезические, геологические и технические.
Реализация данного проекта осуществляется в соответствии с программой комплексного развития города.