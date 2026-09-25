В Сунже Ингушетии ведутся работы по возведению нового мостового перехода

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, следующий этап включает в себя выполнение стяжки, после чего специалисты перейдут к укреплению склонов и созданию дорожного полотна. В рамках проекта также запланировано строительство пешеходных дорожек с обеих сторон сооружения.

Когда основные работы будут завершены, установят защитные барьеры и нанесут разметку на проезжую часть.

Отмечается, что перед стартом строительства были проведены все необходимые изыскания: геодезические, геологические и технические.

Реализация данного проекта осуществляется в соответствии с программой комплексного развития города.