Постпредство Ингушетии в Москве расширит участие молодежи в различных форумах 

В частности в мероприятии приняли участие полпреды региона в Запорожской области Тагир Фаргиев, в ЯНАО — Саид-Магомед Газгиреев, сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве субъекта. Участники встречи обсудили возможности сотрудничества и предложения по участию молодёжи республики в федеральных и межрегиональных проектах, например, форумах Росмолодёжи, включая всероссийские и окружные площадки, где можно представить свои проекты и получить грантовую поддержку.

Кроме того, стороны обсудили участие молодых людей Ингушетии в форумах для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Отдельно рассмотрели проведение мероприятий с участием представителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.