Белан Хамчиев переизбран на пост сенатора от Ингушетии 

Отмечается, что сенатор уже имеет опыт работы в верхней палате парламента, так как ранее уже представлял интересы региона. Принятое постановление будет направлено в Совет Федерации согласно установленному регламенту.

В свою очередь, Белан Хамчиев выразил признательность Главе республики Махмуд-Али Калиматову и депутатам за оказанное доверие.