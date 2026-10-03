Белан Хамчиев переизбран на пост сенатора от Ингушетии 

Хусейн Плиев
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пресс-служба Главы и правительства Ингушетии

Депутаты Народного собрания региона VIII созыва проголосовали за наделение Белана Хамчиева полномочиями члена Совета Федерации. Он будет представлять законодательный орган, сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров республики.

Отмечается, что сенатор уже имеет опыт работы в верхней палате парламента, так как ранее уже представлял интересы региона. Принятое постановление будет направлено в Совет Федерации согласно установленному регламенту. 

В свою очередь, Белан Хамчиев выразил признательность Главе республики Махмуд-Али Калиматову и депутатам за оказанное доверие.

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