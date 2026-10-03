В Ингушетии 4–6 октября ожидаются заморозки 

В республике местами прогнозируются заморозки. Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка МЧС, во второй половине ночи и утром 4-6 октября температура в воздухе и на поверхности почвы может опускаться до −3°.
Отмечается, что сохраняется вероятность происшествий природного характера локального уровня. Основной риск связан с повреждением позднеспелых сельхозкультур.
Специалисты рекомендуют принять меры защиты: организовать дымление плодовых деревьев или укрыть их защитным материалом.
Для крупных коммерческих насаждений рекомендуется обеспечить ночью импульсное распыление небольшого объема воды на ветви деревьев и бутоны.