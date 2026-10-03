В парламент Ингушетии VIII созыва вошли ветераны СВО 

Особое внимание Глава республики уделил Ваxе Костоеву и Магомеду Местоеву, которые являются участниками СВО и финалистами региональной программы «Путь героя», созданной для подготовки управленческих кадров из числа ветеранов при поддержке Президента России.

«Важно, что в парламент пришли и участники специальной военной операции — люди, которые с достоинством выполнили воинский долг по защите интересов нашей страны. Среди них — финалисты региональной программы „Путь героя“, направленной на подготовку управленческих кадров из числа ветеранов боевых действий и реализуемой при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина. Сегодня они продолжают служить уже в условиях гражданской жизни и могут применить свой опыт и знания в работе на благо республики», — подчеркнул руководитель региона.