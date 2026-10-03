В Магасе открылось первое заседание Народного собрания Ингушетии VIII созыва

В Магасе проходит первое заседание Народного собрания республики VIII созыва, в котором принимает участие Махмуд-Али Калиматов. Он обратится к парламентариям и обозначит ключевые задачи на ближайшие пять лет, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.
«Депутаты вместе с исполнительной властью несут ответственность за развитие республики», — отметил руководитель субъекта.
Глава подчеркнул, что работа властей ориентирована на национальные цели развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди приоритетов: благополучие людей, поддержка семьи, здоровье и развитие человеческого потенциала.
Напомним, избирательная кампания в Ингушетии прошла 18–20 сентября. Жители республики выбирали депутатов Государственной Думы и Народного собрания.