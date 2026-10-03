В парламенте Ингушетии избраны заместители председателя и сформированы комитеты 

Вице-спикерами стали, возглавляющий комитет по бюджету и налогам Магомед-Сали Добриев и председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике Аза Хашиева,

Отмечается, что комитеты являются основной площадкой для детальной проработки законопроектов, бюджетных и социальных вопросов, экономической повестки, местного самоуправления, образования, культуры, аграрной политики и других направлений работы парламента.

Комитет по государственному строительству и законодательству возглавила Юлия Чернышева. Руководителем комитета по здравоохранению, социальной политике, делам ветеранов и участников специальной военной операции стал Беслан Горчханов.

Во главе комитета по аграрной политике и природопользованию Руслан Гулиев. Председателем комитета по местному самоуправлению, национальной политике, связям с общественностью и религиозными организациями стал Джамбулат Оздоев. Руководителем комитета по экономической политике избран Батыр Хамхоев.