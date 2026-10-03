Руслан Гагиев избран председателем Народного собрания Ингушетии 

Выступая после голосования, спикер поблагодарил жителей республики за участие в выборах и доверие, оказанное депутатам. Он отдельно отметил поддержку Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Руслан Гагиев обозначил ключевые ориентиры предстоящей работы парламента: повышение качества принимаемых законов, поиск решений сложных вопросов и согласованное взаимодействие с правительством региона.

«Надеюсь, что довольно емкий и внушительный опыт моей предыдущей работы позволит влиять на качество принимаемых законов и изменить стереотипные подходы к решению наиболее сложных проблем. Принципиально важным считаю сохранить курс согласованного взаимодействия с правительством республики, направленный на ускоренное развитие экономики региона и повышение качества жизни жителей нашей республики. Курс, который реализуется под руководством Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшариповича Калиматова», — подчеркнул председатель парламента.