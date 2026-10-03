Глава Ингушетии призвал парламент и правительство работать как единая команда

«Поблагодарил депутатов предыдущего состава Народного собрания за работу. Несмотря на непростые условия специальной военной операции, внешнее давление и санкции, парламент продолжал заниматься поддержкой экономики и социальной сферы, совершенствованием регионального законодательства и реализацией поручений Президента Владимира Путина и правительства России», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, важно сразу определить приоритеты и выстроить работу так, чтобы принятые решения доходили до конкретного результата — в экономике, социальной сфере, инфраструктуре и качестве жизни людей.

«Одна из главных тем, о которой говорил сегодня на заседании Народного собрания, — взаимодействие парламента и исполнительной власти. Сразу подчеркну: у нас общие цели и задачи. Поэтому законодательная и исполнительная власть должны работать как одна команда. Парламент формирует законодательную основу, исполнительная власть реализует принятые решения. Здесь особенно важна согласованность — чтобы не было разрыва между тем, что принято, и тем, что происходит на практике. Каждый отвечает за результат своей работы перед людьми», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он добавил: «Если вопрос требует изменения законодательства, его нужно своевременно решать на уровне парламента. Если решение уже принято, исполнительная власть должна обеспечить его исполнение. Со своей стороны я готов к открытому конструктивному диалогу с каждым депутатом. Главный критерий этой работы — не количество принятых решений, а их результат для жителей республики».