Председатель Избиркома: парламентские выборы в Ингушетии прошли без жалоб

Об этом на первом заседании регионального парламента нового созыва сообщил председатель избирательной комиссии региона Мусса Евлоев. «Выборы прошли организованно и без одной жалобы», — подчеркнул он в своем докладе.

Как информировала газета «Ингушетия», ранее республиканский избирком утвердил итоги выборов в Народное собрание восьмого созыва, подписав протокол и сводную таблицу. Голосование по единому избирательному округу признано состоявшимся, результаты действительными.

Явка избирателей составила 87,63%. Голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» — 80,84%, «Справедливая Россия» — 5,49%, ЛДПР — 5,24%, «Новые люди» — 5,05%, КПРФ — 2,52%.