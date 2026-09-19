Боец СВО из Ингушетии Ислам Мурзабеков проголосовал онлайн 

«Даже находясь далеко от дома, я хотел принять участие в голосовании. Благодаря дистанционному формату это можно сделать без отрыва от службы. Считаю важным не оставаться в стороне и пользоваться своим правом», — подчеркнул участник СВО.

Отмечается, что Ислам Мурзабеков заключил контракт с Минобороны в начале 2024 года. Свой путь он начал рядовым в штурмовом подразделении, сегодня уже носит звание прапорщика и руководит радиорелейной установкой.

За проявленное мужество и профессионализм боец удостоен медали Суворова, медалей «За боевые отличия» и «Воинская доблесть» I и II степеней, награды участника СВО. В 2024 году он получил ранение, но вернулся в строй. Командование отмечает его ответственный подход к задачам и личное мужество.

Напомним, в Ингушетии проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента.