Боец СВО из Ингушетии Ислам Мурзабеков проголосовал онлайн 

Хусейн Плиев

Военнослужащий Ислам Мурзабеков исполнил гражданский долг, находясь вдали от родной республики. Боец воспользовался системой дистанционного электронного голосования, чтобы отдать свой голос, не прерывая выполнение служебных задач, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

«Даже находясь далеко от дома, я хотел принять участие в голосовании. Благодаря дистанционному формату это можно сделать без отрыва от службы. Считаю важным не оставаться в стороне и пользоваться своим правом», — подчеркнул участник СВО. 

Отмечается, что Ислам Мурзабеков заключил контракт с Минобороны в начале 2024 года. Свой путь он начал рядовым в штурмовом подразделении, сегодня уже носит звание прапорщика и руководит радиорелейной установкой. 

За проявленное мужество и профессионализм боец удостоен медали Суворова, медалей «За боевые отличия» и «Воинская доблесть» I и II степеней, награды участника СВО. В 2024 году он получил ранение, но вернулся в строй. Командование отмечает его ответственный подход к задачам и личное мужество.

Напомним, в Ингушетии проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента.  

Выборы
СВО
Онлайн-голосование