Задержанный за хулиганство житель Ингушетии оказался в федеральном розыске

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, гражданин был доставлен в отдел полиции. При проверке по базам МВД выяснилось, что с мая 2025 года он находится в федеральном розыске по уголовному делу, возбужденному в феврале 2022 года по статье 319 УК России (оскорбление представителя власти).

На задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Он водворен в специальное помещение для задержанных межмуниципального отдела МВД России «Сунженский».