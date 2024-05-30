Более 30 мероприятий запланировано в Ингушетии ко Дню республики

Так, например, детская художественная школа, расположенная в Назрани, представит выставку рисунков, посвященных нашему краю. Центр культурного развития города Магас в свою очередь организует поэтический час и показ документального фильма о регионе.

«Государственный колледж искусств Ингушетии и Мемориальный комплекс жертвам репрессий приглашают всех желающих посетить тематические лекции в честь праздника», - рассказал собеседник издания.

Помимо этого, Национальная библиотека имени Джамалдина Яндиева и краеведческий музей имени Тугана Мальсагова подготовят выставки, которые позволят в полной мере ознакомиться с историей и культурой республики, а фольклорный ансамбль «Магас» порадует жителей и гостей Ингушетии сольным концертом в Назрановском РДК и многое другое.

Напомним, День образования республики отмечается ежегодно 4 июня. Также 7 июля текущего года в регионе празднуется 100-летний юбилей с момента создания ингушской государственности.