Глава Ингушетии и представители МВД России почтили память героев битвы за Кавказ 

В церемонии приняли участие руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, министр внутренних дел по региону Владимир Котов, сотрудники правоохранительных органов, ветераны, представители общественности и жители района.

Сергей Бачурин напомнил, что решение установить памятную плиту было принято совместно с руководством ГУ МВД России по СКФО, ветеранской организацией и общественным советом. Мемориал посвящен погибшим защитникам Малгобекского района, в том числе правоохранителям, отдавшим жизни при исполнении долга.

Махмуд-Али Калиматов поблагодарил всех, кто участвовал в увековечении памяти героев ВОВ. Он напомнил, что Малгобекская земля стала одним из важнейших рубежей обороны Кавказа: здесь советские воины остановили врага, который стремился захватить нефтяные месторождения Грозного и прорваться к Баку.

Глава республики подчеркнул стратегическое значение этого рубежа и необходимость знакомить молодежь с историей военных лет: «Эта история должна оставаться частью памяти новых поколений. Школьники и молодежь должны знать, кто защищал родную землю и какой ценой была одержана победа в битве за Кавказ. Пока мы помним, они живы и будут жить. Наш долг — беречь память о защитниках Отечества и передавать ее детям и внукам».