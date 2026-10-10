Госавтоинспекторы Ингушетии напомнили детям и родителям о безопасности

Главная задача таких рейдов — в доступной форме напомнить юным пешеходам и их родителям о базовых правилах безопасности. Во время бесед особое внимание уделяется самым рискованным ситуациям: переходу через проезжую часть, движению по обочине при отсутствии тротуара, опасности использования гаджетов и наушников при пересечении улицы.

Всем участникам обходов вручают специальные памятки с понятными алгоритмами безопасного поведения. Однако правоохранители не ограничиваются раздачей материалов. Они проводят короткие интерактивные беседы, чтобы помочь ребенку научиться самостоятельно оценивать риски и принимать верные решения в реальной обстановке.

Именно поэтому акцент делается на живом диалоге и разборе конкретных примеров, которые могут встретиться детям по пути в школу или на прогулке.

В ведомстве напомнили: если каждый ребенок будет знать и соблюдать ПДД, это позволит уберечь его жизнь и здоровье.