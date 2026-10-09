Ингушские единороссы посетили осеннюю ярмарку в коррекционной школе-интернате

Как сообщили газете «Ингушетия» единороссы, это мероприятие посетили региональный координатор партийного проекта «Российское село» Батыр Хамхоев и депутат парламента Мустафа Цуров. Они посмотрели на представленные работы и поговорили с учениками и преподавателями.

На площадке чувствовалось оживление. Школьники рассказывали о своих работах, беседовали с гостями и помогали продавать готовую продукцию. Для воспитанников такие мероприятия дают шанс применить свои умения на практике, научиться работать в команде и самостоятельно показать итог своих усилий.

Батыр Хамхоев отметил: «На подобных встречах замечаешь, как дети относятся к тому, что создали сами. Главное — это не сама ярмарка, а то, что ребята учатся трудиться, общаться и нести ответственность за общее дело. Такие качества не появляются из учебников, они формируются именно через подобную деятельность».

Организаторы подчеркнули, что подготовка дала детям возможность освоить разные роли — от создания изделий до их показа посетителям. Педагоги сопровождали школьников на всех этапах, но старались предоставлять им самостоятельность в решениях и посильной работе.