Служить в ВКС России отправились 15 призывников из Ингушетии 

Этой осенью 15 призывников из региона пополнят ряды Воздушно-космических сил России. Местом службы определены воинские части в Московской и Астраханской областях, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе парламента республики.

Обращаясь к новобранцам, Бадрудин Олигов подчеркнул значимость армейского опыта для настоящего мужчины. «Сегодня мы провожаем вас с уверенностью, что каждый из вас будет с честью отдавать долг служения своей Родине. Желаю вам успехов в службе, не подвести свою республику, освоить на должном уровне необходимые военные навыки», — напутствовал парламентарий.

Его коллега, участник СВО Магомед Местоев, отметил, что армия является серьезной школой жизни, которая закаляет характер и приучает к дисциплине, необходимой как в военном деле, так и в гражданской жизни.

В рамках мероприятия, проходившего на сборном пункте Военного комиссариата региона, праздничную программу для призывников подготовили творческие коллективы Назрановского РДК и дома культуры села Плиево.