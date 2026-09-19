Более 400 сотрудников МЧС по Ингушетии обеспечивают безопасность на выборах 

Для оперативного реагирования на возможные происшествия задействовано 426 человек личного состава и 24 единицы специализированной техники. Еще 100 сотрудников находятся в состоянии боевой готовности.

В преддверии выборов сотрудники управления надзорной деятельности регионального главка МЧС провели комплексную работу на участках. Члены избирательных комиссий и ответственные за пожарную безопасность лица прошли инструктажи о порядке действий в нештатных ситуациях.