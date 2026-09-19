Более 46% избирателей проголосовали в Ингушетии 

Явка избирателей в республике на выборах в Госдуму и Народное собрание республики составила 46,44%, сообщили газете «Ингушетия» в избиркоме региона.
«Напомню, что общее число избирателей в республике 258 645 человек. Количество проголосовавших на 15 часов второго дня выборов 120,5 тыс. человек», — сказал начальник организационно-правового отдела республиканской избирательной комиссии Муса Горчханов.
Он отметил, что жалоб не поступало, нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Выборы проходят в штатном режиме, без эксцессов.
Избирательные комиссии, органы власти, муниципалитеты и правоохранители работают в постоянном взаимодействии.