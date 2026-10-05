Директора фирмы осудят в Ингушетии за сокрытие 6 млн от налоговых взысканий 

По версии следствия, с августа 2025-го по март текущего года обвиняемый, зная о наличии задолженности и о том, что налоговая служба применяет меры принудительного взыскания, использовал средства предприятия на иные цели. При этом, он имел возможность погасить недоимку.

Сумма сокрытых денежных средств превысила 6 миллионов рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокуратурой Карабулака направлено в суд для рассмотрения по существу.