«Дом ветеранов» в селе Сурхахи Ингушетии проверили на пожарную безопасность

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, учреждение относится к категории высокого риска, поскольку эвакуация пожилых людей и инвалидов, особенно в ночное время, требует особых условий.

В ходе проверки специалисты протестировали автоматическую пожарную сигнализацию и системы оповещения, оценили работоспособность всех средств противопожарной защиты. Особое внимание уделили соответствию оборудования проектной документации и нормативам.

С персоналом и руководством центра провели дополнительные инструктажи по безопасности.

По итогам проверки установлено, что все ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме и в установленный срок.