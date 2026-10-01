«Дом ветеранов» в селе Сурхахи Ингушетии проверили на пожарную безопасность

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по республике совместно с коллегами из испытательной пожарной лабораторией провели плановую выездную проверку социально-оздоровительного центра «Дом ветеранов» в сельском поселении Сурхахи Назрановского района.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, учреждение относится к категории высокого риска, поскольку эвакуация пожилых людей и инвалидов, особенно в ночное время, требует особых условий.
В ходе проверки специалисты протестировали автоматическую пожарную сигнализацию и системы оповещения, оценили работоспособность всех средств противопожарной защиты. Особое внимание уделили соответствию оборудования проектной документации и нормативам.
С персоналом и руководством центра провели дополнительные инструктажи по безопасности.
По итогам проверки установлено, что все ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме и в установленный срок.