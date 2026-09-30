Информационную профилактику терроризма усилят в Ингушетии 

В мероприятии также принял участие официальный представитель НАК Андрей Пржездомский. Участники обсудили совершенствование информационной и профилактической работы, прежде всего среди молодежи.

Было отмечено, что экстремистские и террористические структуры активно используют интернет и мессенджеры для вербовки, распространения деструктивной идеологии и дестабилизации общества. В связи с этим противодействие ведется не только силовыми методами, но и в информационном пространстве. Это требует постоянного обновления подходов и форматов разъяснительной работы.

«Важно своевременно выявлять информационные угрозы и совместно выстраивать эффективную профилактическую работу. Считаю важным активнее привлекать к этой работе саму молодежь. Поручил правительству республики совместно с ответственными органами проработать вопрос создания в регионе творческих кружков и мультимедийных студий, где молодые люди смогут создавать содержательный контент для своих сверстников», — написал руководитель субъекта.

В рамках визита представители аппарата Национального антитеррористического комитета провели ряд рабочих мероприятий в регионе. По итогам совещания определены дополнительные меры по повышению эффективности информационной работы в сфере профилактики терроризма.

«Особое внимание нужно уделять детям и молодежи. Наша задача — своевременно предупреждать попытки вовлечения их в противоправную деятельность, помогать критически воспринимать информацию и понимать последствия необдуманных действий. Безопасность жителей республики — наша общая ответственность. Поэтому профилактическая работа должна быть системной, постоянной и соответствовать тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся сегодня», — подчеркнул Глава Ингушетии.