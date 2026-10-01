Школьникам Карабулака Ингушетии рассказали о механизмах манипуляции и вербовки

Во встречах участвовали учащиеся и педагоги. Спикерами выступили представители городского отдела полиции, секретарь Общественного совета при МВД по республике Хусейн Амаков, сотрудники администрации муниципалитета и члены совета молодежи.

Специалисты вместе с подростками разобрали реальные приемы манипуляции, которые используют злоумышленники, и объяснили, как распознавать потенциально опасную информацию. Особый акцент сделали на типичных схемах вербовки и путях распространения радикальных взглядов, прежде всего в интернете.

Также важной частью программы стало развитие критического мышления и ответственного поведения в цифровой среде. Представители ведомств пояснили, какие правовые последствия влечет участие в противоправной деятельности, ознакомили с нормами действующего законодательства и указали, куда можно обратиться за помощью: к педагогам, психологам и сотрудникам правоохранительных органов.

В завершение встреч школьники и учителя смогли задать вопросы спикерам. Организаторы подчеркнули, что такие мероприятия должны быть регулярными: системная профилактика возможна только при совместной работе власти, полиции и молодежных объединений.