В Государственной галерее Ингушетии пройдет фотовыставка «Герои России» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства культуры и туризма республики, речь идет не просто о снимках. Это лица людей, для которых защита Родины стала делом жизни.

В экспозиции 48 портретов. 25 из которых бойцы СВО, погибшие при исполнении воинского долга. Также кадры с передовой: суровые, честные, без лишних слов.

Открытие состоится сегодня, 1 октября, в 11 часов по адресу: Сунжа, улица имени Суламбека Осканова, 75/1.

Выставка будет работать 5 дней. Приглашаем всех посетить экспозицию и отдать дань уважения нашим героям, говорится в релизе.