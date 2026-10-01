Пожилым жителям Ингушетии рассказали о способах защиты от мошенников

В преддверии Дня пожилого человека представители регионального исполкома Народного фронта провели встречу в «Доме ветеранов» в сельском поселении Сурхахи Назрановского района, посвящённую финансовой безопасности.
Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе организации, участникам мероприятия рассказали о распространённых схемах телефонного мошенничества и правилах, которые помогают защитить свои деньги и персональные данные.
В ходе встречи разобрали типичные ситуации, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, сообщают о якобы попавшем в беду родственнике или просят назвать код из СМС. Особое внимание уделили приёмам, с помощью которых мошенники пытаются вызвать у человека страх, растерянность или заставить его принять решение в спешке.
Пожилым гражданам напомнили о проекте «Расскажи бабушке», на сайте которого размещены памятки, видеоматериалы и пошаговые рекомендации о том, как распознать мошенников и как действовать при попытке обмана.
«Кроме того, рассказали о платформе Народного фронта «Мошеловка. РФ», где можно сообщить о подозрительных случаях и получить консультацию экспертов», — отметил собеседник издания.