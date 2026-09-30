На подстанции в Назрани установят российские «умные» выключатели

Обновление повысит надежность электроснабжения 49 тысяч жителей и 73 социально значимых объектов в Назрани, сельских поселениях Кантышево и Долаково. На эти работы направят более 15,3 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

Установленное в 1966 и 2001 годах коммутационное оборудование уже выработало ресурс и не соответствует современным требованиям. Оно нуждается в постоянном контроле уровня масла, ручном обслуживании и регулярном ремонте.

Новые вакуумные выключатели при коротком замыкании за доли секунды гасят электрическую дугу и отключают поврежденный участок, предотвращая поломку дорогостоящих силовых трансформаторов. Среди их преимуществ: пожарная и взрывобезопасность, также экологичность. В конструкции нет горючих материалов и трансформаторного масла, поэтому исключены риски утечки в почву и вредных выбросов в атмосферу.

Кроме того, интеллектуальные микропроцессорные блоки в режиме реального времени собирают данные о параметрах сети, самостоятельно проводят диагностику и передают информацию диспетчеру. Это позволяет управлять объектом дистанционно, быстрее реагировать на угрозы и перейти к обслуживанию по фактическому состоянию оборудования, а не по жесткому графику.

Директор филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Кимран Котиков отметил, что внедрение отечественных интеллектуальных систем на питающем центре повысит надежность электроснабжения Назрани, Кантышево и Долаково уже предстоящей зимой.

Работы предусмотрены Программой ремонта энергообъектов филиала «Ингушэнерго» на 2026 год и должны быть завершены до конца ноября текущего года.