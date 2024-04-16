Древние барельефные камни найдены в горной Ингушетии

Рабия Цолоева
Фото:
Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник

На территории древнехристианского храма «Тхаба-Ерды» в горной части республики обнаружены пять барельефных камней, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

«Находки, предположительно, представляют собой часть декоративной композиции, некогда украшавшей фасад храма. Большинство из них вытесаны из кусков мягких известковых пород «ширими». Скорее всего, некоторые камни являются фрагментами карнизных блоков, а также обрамления оконных и дверных проёмов. Остальные требуют дальнейшей интерпретации», — подчеркнул археолог Умалат Гадиев.

Отмечается, что артефакты после проведения необходимых исследований и экспертиз будут переданы в Ингушский краеведческий музей имени Тугана Мальсагова. В последующем их используют при реставрации ОКН в регионе.

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