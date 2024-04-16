Древние барельефные камни найдены в горной Ингушетии

«Находки, предположительно, представляют собой часть декоративной композиции, некогда украшавшей фасад храма. Большинство из них вытесаны из кусков мягких известковых пород «ширими». Скорее всего, некоторые камни являются фрагментами карнизных блоков, а также обрамления оконных и дверных проёмов. Остальные требуют дальнейшей интерпретации», — подчеркнул археолог Умалат Гадиев.

Отмечается, что артефакты после проведения необходимых исследований и экспертиз будут переданы в Ингушский краеведческий музей имени Тугана Мальсагова. В последующем их используют при реставрации ОКН в регионе.