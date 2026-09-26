К 4 годам колонии приговорен житель Ингушетии за ранение односельчанина 

Суд установил, что в ночное время 28 декабря 2025 года в сельском поселении Нижние Ачалуки осужденный из-за давних неприязненных отношений ударил односельчанина ножом в живот.

Малгобекский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя и наличие на иждивении четверых несовершеннолетних детей, назначил мужчине наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.