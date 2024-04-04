Два пистолета и патроны изъяли правоохранители Ингушетии 

Пистолет ТТ калибра 7,62 мм с пустым магазином и 5 боеприпасами к нему россыпью, а также самозарядный малогабаритный ПСМ калибра 5,45 мм с одним магазином, снаряженным 7 патронами, были обнаружены в частном домовладении в административном округе Насыр-Кортский при проведении ОРМ полицейскими совместно с сотрудниками СОБР «Эрзи» управления войск национальной гвардии по региону.

В отношении владелицы дома возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России.

Напомним, что максимальное наказание за незаконные приобретение, передача или ношение оружия — лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.