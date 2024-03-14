Двух угонщиков автомобилей задержали в Ингушетии

После уже была принята явка с повинной от сообщника задержанного, который рассказал, что в ночь с 15 на 16 февраля этого года они с городского двора по улице Центральная угнали ВАЗ-2115. Еще одна машина той же модели была похищена также ночью 25 февраля.

В порядке статей 91-92 УПК России первый из задержанных водворен в изолятор временного содержания. В отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.