Единороссы Ингушетии проверили качество горячего питания в школах Назрани

Как информировали газету «Ингушетия» в региональном отделении партии, активисты побывали в первой и четвертой школах.

«Горячее питание — это важный аспект образования, который влияет на здоровье и благополучие наших детей. Наша задача — следить за качеством и разнообразием блюд», —подчеркнул секретарь местного отделения партии Юсуп Богатырев.

Отмечается, что в ходе мероприятия партийцы ознакомились с меню, оценили условия обслуживания и эффективность работы школьных столовых.