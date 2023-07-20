Медианная заработная плата — величина среднемесячной оплаты труда (среднемесячного размера выплаты) в расчете на 1 рабочее место, относительно которой половина рабочих мест имеет уровень оплаты труда ниже данной величины, а другая половина — выше данной величины.

Как сообщили газете «Ингушетия» в СКИ РАНХиГС, обновленный показатель построен на основе вычисления медианной заработной платы до НДФЛ, выплаченного юридическим лицом-клиентом Сбера сотрудникам в текущем месяце (с 16-ого числа текущего месяца по 15-ое число следующего месяца).

Показатель медианной заработной платы формируется в эквиваленте полной занятости: для этого исключаются все выплаты, размер которых ниже МРОТ (с учетом регионального размера МРОТ).

В фонд начисленной заработной платы включаются начисленные сотрудникам заработные платы, премии (вознаграждения), отпускные, денежное поощрение, депонированная заработная плата, выплаты по договорам гражданско-правового характера, выплаты по договорам с физическими лицами (422-ФЗ) и др.

«В России основным законодательным актом, регулирующим вопросы оплаты труда, является Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), который определил государственные гарантии по оплате труда. К основным из них, согласно статье 130 ТК РФ, относятся такие гарантии, как: величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы; ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы; ограничение оплаты труда в натуральной форме; государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда и другие. Также, в соответствии с ТК минимальный размер оплаты труда рассчитывается как величина, которая исходит из медианного среднедушевого дохода. Чтобы рассчитать среднюю зарплату, Росстат берет официальные данные о заработке всех категорий работников, от низкооплачиваемого персонала до руководства с высокими окладами. При таком подходе средний заработок является необъективным показателем, так как искусственно завышается за счет больших зарплат руководителей.

Более точные данные позволяет получить расчет медианной зарплаты. Росстат берет данные из отчетности работодателей о страховых взносах. Для этого учитывается сумма средств, фактически полученных группой работников с примерно одинаковыми условиями труда, профессии, должности. При расчете обязательно соблюдается пропорция — ровно 50% работников должны получать больше, а 50% меньше среднего показателя. Для расчета медианы есть формула.

Медианную заработную плату также ежемесячно рассчитывает Сбериндекс. Так, показатель на март 2023 года составил 44 237 рублей», — объясняет завкафедрой правового обеспечения деятельности органов власти Северо-Кавказского института — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Аза Манкиева.

Как уже сказано выше, медианная заработная плата рассчитывается как величина оплаты труда в расчете на 1 рабочее место (получателя заработной платы), относительно которой половина получателей заработной платы имеет уровень оплаты труда ниже данной величины, а другая половина — выше данной величины.

«Соответственно, органам государственной власти необходимо повышать уровень прожиточного минимума людей и тем самым Президент в своем послании депутатам обратил на это внимание. На общественное обсуждение выставили поправки, по которым со следующего года МРОТ предлагают повысить на 18,5% до 19 242 руб. Напомним, что сейчас показатель установлен на уровне 16 242 руб. Настолько существенно повысить МРОТ поручил президент в ходе послания Федеральному Собранию», — подчеркнула Аза Манкиева.