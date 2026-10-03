Махмуд-Али Калиматов поблагодарил сенаторов и депутатов Госдумы от Ингушетии 

Махмуд-Али Калиматов, выступая на первом заседании парламента восьмого созыва, высоко оценил вклад депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Муслима Татриева, сенаторов Белана Хамчиева и Микаила Илезова в решение значимых для республики вопросов.
Отдельно он выделил их работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.
Глава республики выразил парламентариям благодарность за внимание к обращениям жителей, продвижение ингушских инициатив на федеральном уровне и помощь в решении социально важных задач.
Руководитель субъекта подчеркнул необходимость дальнейшего взаимодействия с федеральными органами власти для выполнения приоритетных задач и социально-экономического развития Ингушетии.