Махмуд-Али Калиматов поблагодарил сенаторов и депутатов Госдумы от Ингушетии 

Отдельно он выделил их работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

Глава республики выразил парламентариям благодарность за внимание к обращениям жителей, продвижение ингушских инициатив на федеральном уровне и помощь в решении социально важных задач.

Руководитель субъекта подчеркнул необходимость дальнейшего взаимодействия с федеральными органами власти для выполнения приоритетных задач и социально-экономического развития Ингушетии.