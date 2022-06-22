Годовая инфляция в республике в мае по сравнению с апрелем (23,85%) замедлилась на 0,89 п. п., до 22,96%, но сложилась выше, чем по округу (18,30%) и России (17,10%), говорится в сообщении отделения Национального банка по республике Южного главного управления Банка России.

«Текущий уровень инфляции в регионе сложился в условиях действия таких федеральных факторов, как исчерпание повышенного спроса и расширение предложения на отдельных рынках товаров и услуг, в том числе, на фоне снижения инфляционных ожиданий населения», — сказано в материалах ЦБ.

Сообщается, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары в мае снизился до 30,84% после 32,55% месяцем ранее.

В регионе отмечено расширение предложения овощной продукции за счет увеличения импортных поставок из стран ближнего зарубежья на фоне укрепления рубля и роста объемов местного производства томатов закрытого грунта в условиях введения дополнительных площадей. Отмеченные факторы способствовали замедлению роста цен на овощи «борщевого набора» (капуста, морковь, лук и свекла) и помидоры.

Исчерпание повышенного спроса после заметного роста в апреле в период подготовки населения к одному из главных религиозных праздников в регионе отразилось на замедлении роста цен на говядину, сахар, подсолнечное и сливочное масла, макароны и крупы. Кроме того, на фоне увеличения объемов производства в регионах-поставщиках отмечено снижение годовых темпов роста цен на мясо кур и ускорение снижения цен на яйца.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в мае 2022 года увеличился до 21,73% после 21,59% в апреле.

В мае продолжился рост издержек производителей и поставщиков, обусловленный сохраняющимися затруднениями в международных поставках из-за нарушения производственно-логистических цепочек и приостановки деятельности в России ряда зарубежных компаний. Это стало причиной ускорения роста цен на одежду и обувь, строительные товары, а также парфюмерию и косметику.

В то же время сдерживающее влияние на динамику цен оказало увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке на фоне ограничений экспортных поставок. Это привело к замедлению годового роста цен на бензин и ускорению снижения цен на газомоторное топливо.

Спрос на автомобили в мае снижался опережающими темпами относительно сжатия предложения (в условиях приостановки работы заводов в стране на фоне сложностей с поставкой импортных комплектующих). Это замедлило годовой рост цен на новые автомобили.

Годовой темп прироста цен на услуги в мае 2022 года уменьшился до 3,97% с 4,72% в апреле.

В сфере авиасообщения в мае отмечено восстановление выполнения рейсов одной из крупных авиакомпаний после временной приостановки ее работы, что привело к увеличению предложения. Отмеченный фактор наряду с исчерпанием повышенного спроса, в том числе на железнодорожное сообщение, возникшего в канун проведения одного из главных религиозных праздников в регионе, привел к замедлению годового роста цен на услуги пассажирского транспорта.

Смягчение денежно-кредитных условий на фоне снижения инфляционных ожиданий способствовало уменьшению темпов прироста платы за пользование потребительским кредитом в годовом выражении.