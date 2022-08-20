«Участники встречи обсудили несколько вопросов, в частности, завершение уборки зерновых колосовых культур, заготовку кормов, подготовку к севу озимых зерновых, обработку почвы и засыпку семян», — сказал представитель Минсельхоза.

По словам собеседника издания, руководители государственных унитарных предприятий отчитались о сборе зерновых в хозяйствах, а также рассказали о работе по подготовке к севу озимых.

В совещании также приняла участие замруководителя регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Мариям Мурадова, которая призвала аграриев тщательно готовить семена перед началом сева, чтобы получить качественное зерно.

«Хочу отметить, что исследованные нами образцы зерна показывают, что необходимо обязательно проводить севооборот, обрабатывать семена, чтобы избежать заболеваний посевов», — подчеркнула Мурадова.

Исполняющий обязанности замминистра Илез Келигов поблагодарил аграриев за работу.

«В этом году погода внесла свои коррективы в ход работ, и мы начали уборку позже обычного. Но на результатах это не сказалось, вы все хорошо поработали, я надеюсь, что мы завершим уборочную кампанию в регионе качественно и в срок. Кроме того, сейчас важно подготовиться к осеннему севу», — заключил он.

Напомним, на сегодняшний день в регионе к успешному завершению идут кормозаготовительные работы, сельхозпроизводители региона готовят почву и семена к осеннему севу.