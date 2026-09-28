В Ингушетии провели акцию по профилактике деструктивного поведения молодежи

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, на беседу со старшеклассниками пришли сотрудники мэрии, инспекторы по делам несовершеннолетних из местного отдела внутренних дел, депутаты городского совета, а также активисты общественных и молодёжных организаций.

Участники обсудили предпосылки возникновения движений «Колумбайн» и «Скулшутинг», способы конструктивного урегулирования споров, вопросы цифровой безопасности, а также меры юридической ответственности за действия экстремистского и террористического характера.

Лекторы разъяснили школьникам, как выявлять попытки манипулирования в сети, не вступать в сомнительные интернет-сообщества и корректно отвечать на провокационные ситуации.