Семинар по духовно-нравственному воспитанию детей состоялся в Ингушетии

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Минобрнауки республики, особое внимание участники уделили духовно-нравственному воспитанию детей на основе эздел — через знакомство с родным языком и культурой, традициями и праздниками, историей и ценностями народа. Педагоги обсудили подходы, позволяющие сделать эту работу естественной частью повседневной жизни ребенка.

Программа семинара включала тематические занятия и практические форматы. Педагоги рассмотрели вопросы сохранения традиций и семейных ценностей, экологического и музыкального воспитания, познакомились с элементами ингушской математики и приняли участие в мастер-классе.

«Дошкольное образование — это не просто первый этап обучения, а фундамент формирования личности. От того, какие ценности, знания и навыки мы закладываем в этот период, зависит будущее ребёнка и, в конечном итоге, будущее всего субъекта», — отметил министр образования и науки Ингушетии Ахмед-Башир Цороев.

Кроме того, вопросы воспитания детей дошкольного возраста соответствуют и федеральным образовательным подходам. Как подчёркивал министр просвещения России Сергей Кравцов, именно в этот период закладываются основы воспитания, а дошкольное образование является фундаментом всей образовательной системы.

Участники семинара отметили важность того, чтобы знакомство ребят с культурой, традициями и нравственными ценностями происходило через доступные и понятные формы — родную речь, семейные истории, праздники, творчество и ежедневное общение.

Мероприятие состоялось в рамках регионального плана мероприятий Года дошкольного образования в Ингушетии.