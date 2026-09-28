Школьников Ингушетии приглашают на курс «Введение в ИИ» от Яндекс Лицея

Школьники Ингушетии могут пройти очное обучение на курсе «Введение в ИИ» от Яндекс Лицея. Программа рассчитана на тех, кто хочет с нуля познакомиться с искусственным интеллектом и получить базовые навыки работы с современными технологиями.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканского технопарка «Кванториум», участники освоят основы Python и работы с данными, научатся создавать простые модели машинного обучения и применять инструменты искусственного интеллекта для решения практических задач.
Предварительный опыт программирования для участия не требуется. Занятия будут проходить очно два раза в неделю. Продолжительность курса составляет три месяца. По итогам участники получат сертификат Яндекс Лицея.
Регистрация на курс открыта до 5 октября текущего года. Желающие могут оставить заявки, перейдя по ссылке.